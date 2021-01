Non autorizzo Facebook ad utilizzare le mie immagini: catena del consenso inutile e fake (Di domenica 17 gennaio 2021) Ci risiamo, anche all’inizio di questo 2021. Il messaggio “non autorizzo Facebook ad utilizzare le immagini” è divenuto di nuovo virale sul social di Mark Zuckerberg. Esattamente come avvenuto nel 2020 e ancor prima negli anni precedenti, c’è chi crede di negare il consenso al social nell’utilizzo delle sue foto semplicemente con un copia e incolla in bacheca. Così non è e la fantomatica nuova regola della piattaforma, semplicemente non esiste. Alzi la mano chi tra i lettori di OM, ora o nel passato, non si sia imbattuto almeno una volta proprio nella catena esaminata in questo approfondimento. Impossibile non notare come, a distanza di anni, questa venga ancora pedissequamente condivisa perché considerate reale e portatrice di verità. Nella nota, si fa riferimento ad una nuova ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Ci risiamo, anche all’inizio di questo 2021. Il messaggio “nonadle” è divenuto di nuovo virale sul social di Mark Zuckerberg. Esattamente come avvenuto nel 2020 e ancor prima negli anni precedenti, c’è chi crede di negare ilal social nell’utilizzo delle sue foto semplicemente con un copia e incolla in bacheca. Così non è e la fantomatica nuova regola della piattaforma, semplicemente non esiste. Alzi la mano chi tra i lettori di OM, ora o nel passato, non si sia imbattuto almeno una volta proprio nellaesaminata in questo approfondimento. Impossibile non notare come, a distanza di anni, questa venga ancora pedissequamente condivisa perché considerate reale e portatrice di verità. Nella nota, si fa riferimento ad una nuova ...

