Juventus, Rabiot: «Contro l'Inter non è decisiva. Più difficile del Milan»

Adrien Rabiot ha parlato a pochi minuti da Inter Juventus: le parole del centrocampista francese sul match di Serie A

Ai microfoni di Juventus TV, Adrien Rabiot ha parlato della sfida Contro l'Inter. Le parole del centrocampista bianconero. «Sarà una gara importante ma non decisiva. È importante per restare attaccati alla testa della classifica. Veniamo da una buona serie di vittoria. Sarà una gara difficile, più di quella con il Milan, Contro una squadra competitiva. Sarà una gara di grande aggressività da parte di tutte e due le squadre che vorranno vincere a tutti i costi».

