Inter-Juventus | Paratici | “Derby d’Italia speciale | Conte e Vidal hanno fatto la storia con noi Mercato? Siamo completi ma…”

Leggi su mediagol

(Di domenica 17 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Manca sempre meno all'attesissimod'Italia trache, tra pochi istanti, si affronteranno a "San Siro" nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida dal sapore importante per entrambe le compagini: entrambe in piena lotta scudetto. Lo sa bene Fabioche,venuto a pochi istanti dal fischio d'inizio, ha analizzato l'impegno che questa sera attenderà la."Nedved? Stavamo parlando di calcio. Vorrei rassicurare mia moglie (ride ndr). Si parla di calcio come sempre. È un piacere giocare queste gare, dispiace senza tifosi maJuve è sempreè un grande allenatore, hala ...