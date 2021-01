‘Gf Vip 5’, nuove urla fuori dalla Casa svelano a Dayane Mello il prolungamento del reality: la sua reazione (Video) (Di domenica 17 gennaio 2021) Il prolungamento del Gf Vip 5 dall’otto al ventisei febbraio sta scatenando polemiche dentro e fuori la Casa. Se i Vipponi sono ancora convinti che la finalissima del reality si terrà i primi di febbraio, al di fuori si è invece diffusa (e confermata) la notizia di un ulteriore prolungamento. Alfonso Signorini, infatti, aveva precisato che dati i buoni ascolti del programma, Mediaset aveva deciso di far slittare la finale da dicembre a febbraio, ma ora la situazione è cambiata. Gli autori del Gf Vip non hanno ancora avvisato i vipponi e dunque, ci hanno pensato i fan del programma. Negli scorsi giorni, alcune voci avevano svelato la nuova data a Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I tre però non hanno potuto riferire la notizia ai loro inquilini. Oggi pomeriggio, ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 gennaio 2021) Ildel Gf Vip 5 dall’otto al ventisei febbraio sta scatenando polemiche dentro ela. Se i Vipponi sono ancora convinti che la finalissima delsi terrà i primi di febbraio, al disi è invece diffusa (e confermata) la notizia di un ulteriore. Alfonso Signorini, infatti, aveva precisato che dati i buoni ascolti del programma, Mediaset aveva deciso di far slittare la finale da dicembre a febbraio, ma ora la situazione è cambiata. Gli autori del Gf Vip non hanno ancora avvisato i vipponi e dunque, ci hanno pensato i fan del programma. Negli scorsi giorni, alcune voci avevano svelato la nuova data a Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I tre però non hanno potuto riferire la notizia ai loro inquilini. Oggi pomeriggio, ...

IsaeChia : '#GfVip 5', nuove urla fuori dalla Casa svelano a #DayaneMello il prolungamento del #reality: la sua reazione… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, domani verrà decretato il primo finalista del reality: ecco tutte le anticipazioni della trentatreesima… - EireenViolet : “Fuori la mia vita è vuota!'GF Vip, la confessione di Giulia Salemi che spacca il cuore! Siamo tutte commosse e ver… - General_Kuroki : #gfvip cosa sai tu telespettatore di Pierpaolo ? Cosa hai capito di lui in questi quatteo mesi ? Te lo dico io non… - lucal2306 : @GF_diretta Io mi scuserei per andare in onda : Vip che non sono Vip, morale nell'immoralità ed esaltazione della s… -

