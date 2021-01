Gattuso in conferenza: “Oggi bravi tecnicamente. Non ho problemi con la squadra. Supercoppa, non partiamo battuti” (Di domenica 17 gennaio 2021) Gattuso in conferenza post partita ha detto che hanno giocato bene a livello tattico, non ha problemi con la squadra e sono pronti a giocare con la Juve. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 gennaio 2021)inpost partita ha detto che hanno giocato bene a livello tattico, non hacon lae sono pronti a giocare con la Juve. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Gattuso in conferenza: “E’ sembrata facile, ma Ospina e Insigne decisivo sul 3-0. Dette tante chiacchiere. Sulla Su… - MondoNapoli : Gattuso in conferenza: 'Oggi ho visto una bella mentalità. Andare a pranzo ci ha aiutato. Juve? Sarà dura' -… - NCN_it : GATTUSO IN CONFERENZA: «NON È STATA UNA GARA SEMPLICE, ORA TESTA ALLA JUVENTUS» - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gattuso in conferenza stampa: ”Sono state fatte tante chiac… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Gattuso in conferenza stampa -