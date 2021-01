Domenica In, contro il coronavirus scende in campo Giuseppe Tornatore (Di domenica 17 gennaio 2021) A Domenica In di Mara Venier, Giuseppe Tornatore con Domenico Arcuri annuncia una trilogia di spot in arrivo Dopo una breve intervista a Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza straordinaria Covid19, Mara Venier ha ospitato il regista Giuseppe Tornatore. Il regista, già premio Oscar con “Nuovo Cinema Paradiso”, ha raccontato di essere stato contattato direttamente dal Commissario Arcuri, in queste settimane, per realizzare degli spot volti alla sensibilizzazione per la vaccinazione anticovid19 con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una trilogia di piccoli corti che hanno l’obiettivo di ricordare quanto sia importante vaccinarsi per ritornare alla vita normale. Ha anche anticipato che, oltre la trilogia, vi è in progetto anche la realizzazione di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) AIn di Mara Venier,con Domenico Arcuri annuncia una trilogia di spot in arrivo Dopo una breve intervista a Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza straordinaria Covid19, Mara Venier ha ospitato il regista. Il regista, già premio Oscar con “Nuovo Cinema Paradiso”, ha raccontato di essere stato contattato direttamente dal Commissario Arcuri, in queste settimane, per realizzare degli spot volti alla sensibilizzazione per la vaccinazione anticovid19 con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una trilogia di piccoli corti che hanno l’obiettivo di ricordare quanto sia importante vaccinarsi per ritornare alla vita normale. Ha anche anticipato che, oltre la trilogia, vi è in progetto anche la realizzazione di ...

A Domenica In di Mara Venier, Giuseppe Tornatore con Domenico Arcuri annuncia una trilogia di spot in arrivo per la campagna di vaccinazione ...

