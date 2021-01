Crisi di Governo, Rosato : "Se Conte vuole, risolve in due ore" (Di domenica 17 gennaio 2021) Direzione del Pd in mattinata per fare il punto sulla Crisi di Governo innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva . Il segretario Nicola Zingaretti tira le fila: "Lo sconcerto che nel ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Direzione del Pd in mattinata per fare il punto sulladiinnescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva . Il segretario Nicola Zingaretti tira le fila: "Lo sconcerto che nel ...

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - GiuLya08731153 : @itbread @matteorenzi @Mezzorainpiu @nonelarena Certo.. 'lo scossone'.. Paragoniamo la crisi di governo ai dispetti… - danieledv79 : RT @ilriformista: Rosato: 'Mano tesa verso il governo ma ci dia risposte' #crisidigoverno #Conte #Rosato @ItaliaViva @matteorenzi @Ettore_R… -