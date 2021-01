Covid, in Campania giù l’incidenza dei positivi (6,99%). In calo anche le vittime: 12 (6 nelle ultime 48 ore) (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici. l’incidenza contagi-test è dunque del 6,99%, rispetto al 7,74 di ieri. In calo anche il numero delle vittime, 12, di cui sei risalenti alle ultime 48 ore e altrettante decedute in precedenza ma registrate in ritardo. Il bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala inoltre 452 guariti. I posti di terapia intensiva occupati sono 94, tre in meno di ieri, mentre si attesta a 1.460 (+28) il numero delle degenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovial19 in, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici.contagi-test è dunque del 6,99%, rispetto al 7,74 di ieri. Inil numero delle, 12, di cui sei risalenti alle48 ore e altrettante decedute in precedenza ma registrate in ritardo. Il bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala inoltre 452 guariti. I posti di terapia intensiva occupati sono 94, tre in meno di ieri, mentre si attesta a 1.460 (+28) il numero delle degenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - TgLa7 : #Covid, De Luca: in #Campania esaurite dosi vaccini, si interrompe campagna. 'Esito distribuzione sperequata fatta… - PinoDElia1 : Covid in Campania, meno decessi e in calo incidenza positivi. Vaccini a oltre 100% - radioalfa : Covid in Campania, meno decessi e in calo incidenza positivi. Vaccini a oltre 100% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Sicilia seconda per aumento di casi in 24 ore: sono stati 1.439

I dati sull'aumento del Covid in Sicilia: 1.439 casi tra sabato 16 gennaio e domenica 17. L'ISola è seconda in Italia solo alla Lombardia ...

Coronavirus, i dati – 12.415 casi e 377 morti. Contagi in calo rispetto a una settimana fa

Sono 12.415 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte dell’analisi di 211.778 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al ...

I dati sull'aumento del Covid in Sicilia: 1.439 casi tra sabato 16 gennaio e domenica 17. L'ISola è seconda in Italia solo alla Lombardia ...Sono 12.415 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte dell’analisi di 211.778 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al ...