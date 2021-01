Covid, continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I DATI (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.545 nuovi positivi. I tamponi sono 211.078, di cui 82.050 test antigenici rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,94% ma se si calcola solo sui tamponi molecolari l'incidenza è al 9,35%. Sono 377 i morti. Le persone in terapia intensiva sono 2.503 (-17), in calo per il sesto giorno consecutivo Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.545 nuovi positivi. I tamponi sono 211.078, di cui 82.050 test antigenici rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,94% ma se si calcola solo sui tamponi molecolari l'incidenza è al 9,35%. Sono 377 i morti. Le persone insono 2.503 (-17), inper il sesto giorno consecutivo

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Covid Veneto, 1.369 casi e 46 morti in 24 ore: continua il calo della curva dei contagi Il Messaggero Covid, nuova vittima a Senorbì

SENORBI'. Nuova vittima del covid 19 a Senorbì, l’ottava dal 29 novembre, la seconda dall’inizio dell’anno. E’ un pensionato sessantasettenne, ex rappresentante, componente di uno dei cori parrocchial ...

Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Mascherina? Da usare anche dopo il vaccino. Spero che saremo tutti più liberi in estate-autunno”

Fino a quando non avremo un numero di vaccinati tali da poter essere più tranquilli è meglio che ciascuno di noi continui a mantenere le mascherine. Mentre e le altre misure dovremo mantenerle sempre: ...

