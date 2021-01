Coronavirus in Lombardia, 65 decessi (ieri erano 78) e 22 ingressi in terapia intensiva (Di domenica 17 gennaio 2021) Il bollettino del 17 gennaio Tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia ma con circa 10 mila tamponi in meno. Oggi i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono +1.603 con 25.051 tamponi (di cui 19.987 rapidi), mentre ieri i positivi erano stati +2.134 con 35.317 tamponi. Aumenta di 0,3% il tasso di positività che oggi si attesta a 6,3%. Scendono leggermente anche i decessi per Covid – sono 65, contro i 78 registrati ieri -, ma aumentano i nuovi ingressi in terapia intensiva (+22 contro i 12 nuovi ingressi di ieri). Le persone ricoverate con sintomi adesso sono 3.610 (-54 da ieri), di cui 452 ricoverati in rianimazione (-2 rispetto a ieri), mentre ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Il bollettino del 17 gennaio Tornano a scendere i casi diinma con circa 10 mila tamponi in meno. Oggi i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono +1.603 con 25.051 tamponi (di cui 19.987 rapidi), mentrei positivistati +2.134 con 35.317 tamponi. Aumenta di 0,3% il tasso di positività che oggi si attesta a 6,3%. Scendono leggermente anche iper Covid – sono 65, contro i 78 registrati-, ma aumentano i nuoviin(+22 contro i 12 nuovidi). Le persone ricoverate con sintomi adesso sono 3.610 (-54 da), di cui 452 ricoverati in rianimazione (-2 rispetto a), mentre ...

