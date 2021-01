Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 18^ giornata (Di domenica 17 gennaio 2021) Classifica Marcatori Serie A NEWS - Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021)A NEWS - Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel? Pianeta Milan.

Sportflash24 : #SerieA, tutto sulla 18^ giornata (15-16-17-18 gen.2021): in vetta vincono #Inter e #Napoli, ko #Juve e #Roma. Ecco… - iaiohh : RT @G1NGERETTI: Ronaldo più presenze in tribunale che nella classifica dei marcatori contro le big - lellacmilan : RT @G1NGERETTI: Ronaldo più presenze in tribunale che nella classifica dei marcatori contro le big - G1NGERETTI : Ronaldo più presenze in tribunale che nella classifica dei marcatori contro le big - DavideDanock : 5° posto in classifica marcatori ottimo risultato ?? peccato non aver potuto raggiungere l'obiettivo piú importante… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori Serie C Girone C Classifica Marcatori: Antenucci ad un gol dalla doppia cifra Tuttocampo 22:42 Serie A: derby d'Italia all'Inter, stesa la Juventus-Risultati e marcatori 18^ giornata

Si gioca nel weekend la 18^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Domenica ore 12.30Napoli-Fiorentina 6-0: 5', 7 ...

Sudtirol Campione d’inverno. Seguono Perugia, Modena e Padova a -1, Cesena a -2. Samb resta 6a

Clamoroso al Braglia dove modenesi perdono (0-1) in casa con la Virtus Verona e subiscono sorpasso dell'Alto Adige che piegando (1-0) Vis Pesaro (al 3°ko consecutivo) torna a sorpresa in testa solitar ...

