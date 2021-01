Cessione Inter, Moratti: "Dispiace, gli Zhang avevano tutto, non solo i soldi" (Di domenica 17 gennaio 2021) L'ex presidente Massimo Moratti ha rilasciato una battuta sulla Cessione del club da parte di Suning. Leggi su 90min (Di domenica 17 gennaio 2021) L'ex presidente Massimoha rilasciato una battuta sulladel club da parte di Suning.

AMinghetti : RT @nonleggerlo: ??“Mi dispiace, gli #Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispett… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Moratti su ipotesi cessione #Inter: «Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiar… - LuigiBevilacq17 : RT @RiccardoDanna1: #Moratti sull'ipotesi di cessione del club da parte di #Suning: “Mi dispiace, gli #Zhang avevano tutto: non solo soldi,… - Vatenerazzurro1 : #Moratti sull' ipotesi di cessione dell’Inter: “Mi spiacerebbe, gli #Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche un… - danisailor7 : RT @marifcinter: Moratti su ipotesi cessione #Inter: «Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiar… -