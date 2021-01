Anticipazioni Una Vita venerdì 22 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 17 gennaio 2021)22– Chi è Santiago?: durante la celebrazione del matrimonio Marcia si sente male dopo l’irruzione di un uomo che dice di essere suo marito. Felipe non ha parole ma le trova per chiedere alla sua amata se quell’uomo sta dicendo il vero. Tra le lacrime Marcia annuisce e ammette di averlo omesso solo aveva ormai perso le sue tracce e quindi credeva di non avere più nulla a che fare con lui. L'articolo News Programmi Tv.