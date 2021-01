“Vaccino-gate”, le misteriose somministrazioni ad amici e parenti (Di sabato 16 gennaio 2021) Continuano in più parti d’Italia le somministrazioni “clandestine” ad amici e parenti degli operatori sanitari. Da ultimo il caso dell’ASP di Cosenza, dove il direttore, intercettato, pare abbia pure detto: “Lo faccamo a tutti, pure ai gatti“, così come riportato da LiberoQuotidiano. Ma dopo il caso di Modena, e quello di Cosenza, pare siano numerose le realtà ospedaliere in cui i furbetti allungano “sottobanco” dosi di Vaccino a chi non rientra nelle liste. Una delle quali è L’Aquila. Sono diversi i testimoni che hanno sporto denuncia dopo esser venuti a conoscenza di numerose persone che quella dose di Vaccino proprio non avrebbero dovuto riceverla: non era il loro turno. E allora, a seguito di questi scandali, ecco che sono tante le persone a domandare chiarezza, si chiede alle Asl di stilare ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Continuano in più parti d’Italia le“clandestine” addegli operatori sanitari. Da ultimo il caso dell’ASP di Cosenza, dove il direttore, intercettato, pare abbia pure detto: “Lo faccamo a tutti, pure ai gatti“, così come riportato da LiberoQuotidiano. Ma dopo il caso di Modena, e quello di Cosenza, pare siano numerose le realtà ospedaliere in cui i furbetti allungano “sottobanco” dosi dia chi non rientra nelle liste. Una delle quali è L’Aquila. Sono diversi i testimoni che hanno sporto denuncia dopo esser venuti a conoscenza di numerose persone che quella dose diproprio non avrebbero dovuto riceverla: non era il loro turno. E allora, a seguito di questi scandali, ecco che sono tante le persone a domandare chiarezza, si chiede alle Asl di stilare ...

Ma dopo il caso di Modena, e quello di Cosenza, pare siano numerose le realtà ospedaliere in cui i furbetti allungano “sottobanco” dosi di vaccino a chi non rientra nelle liste. Una delle quali è ...

Vaccino anti Covid e la corsa dei salta fila verso l'immunità: continuano le segnalazioni. La seconda puntata dell'inchiesta del Capoluogo.

Ma dopo il caso di Modena, e quello di Cosenza, pare siano numerose le realtà ospedaliere in cui i furbetti allungano "sottobanco" dosi di vaccino a chi non rientra nelle liste. Una delle quali è ...