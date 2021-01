Vaccini Toscana: sospese per 4 giorni le prime dosi per somministrare in tempo le seconde (Di sabato 16 gennaio 2021) Le agende per le prime somministrazioni - precisa ancora la Regione - verranno riaperte non appena ci sarà certezza di nuove forniture da parte di Pfizer BioNTech, tali da consentire la ripresa delle prenotazioni Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) Le agende per lesomministrazioni - precisa ancora la Regione - verranno riaperte non appena ci sarà certezza di nuove forniture da parte di Pfizer BioNTech, tali da consentire la ripresa delle prenotazioni

