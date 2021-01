Terremoto in Croazia, la terra trema ancora: la gente ha paura (Di sabato 16 gennaio 2021) ancora un sisma in Croazia, avvertito in più località. La gente ormai allo stremo, la paura è sempre dietro l’angolo. CroaziaUna nuova scossa di Terremoto è stata avvertita questa mattina in Croazia. Dopo la scossa di ieri, che pure aveva seminato paura e panico tra i cittadini, ormai stremati dal ripetersi incessante di forti movimenti della terra, un’altra, quindi, oggi. Il paese è ormai allo stremo, i terremoti si susseguono con impressionante frequenza, e la gente, ormai, ha paura a restare nelle proprie case. Ci si augura che l’incubo possa essere terminato. Terremoti che continuano a seminare paura e distrazione. In Croazia, in ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021)un sisma in, avvertito in più località. Laormai allo stremo, laè sempre dietro l’angolo.Una nuova scossa diè stata avvertita questa mattina in. Dopo la scossa di ieri, che pure aveva seminatoe panico tra i cittadini, ormai sti dal ripetersi incessante di forti movimenti della, un’altra, quindi, oggi. Il paese è ormai allo stremo, i terremoti si susseguono con impressionante frequenza, e la, ormai, haa restare nelle proprie case. Ci si augura che l’incubo possa essere terminato. Terremoti che continuano a seminaree distrazione. In, in ...

dariofrance : Stamattina ho salutato i #Caschibludellacultura partiti per la Croazia a tutela del patrimonio colpito dal terremot… - _Carabinieri_ : La Task Force #UNITE4HERITAGE, composta da #Carabinieri #TPC e un tecnico del @_MiBACT, è partita per la ricognizio… - Agenzia_Ansa : Nuova scossa di #terremoto in #Croazia, magnitudo 4.7 - thewolfnephilim : Non io che mi accorgo di questa crepa e mi rendo conto che deve essere apparsa dopo il terremoto in Croazia, sentit… - transnazionale : Croazia, dopo il terremoto arriva il freddo assassino #spaziotransnazionale informa -