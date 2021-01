Si può risolvere la cervicale con il calore? Ecco la risposta (Di sabato 16 gennaio 2021) Posture scorrette, problemi di occlusione dentale o mandibolare, stress, sovraccarichi eccessivi, brusche variazioni di temperatura… Sono molteplici le cause del dolore cervicale. Soprattutto nei periodi di passaggio da una stagione all’altra i dolori cervicali possono essere causati da correnti d’aria fredda. Un buon rimedio per le cervicali è la terapia del calore, chiamata, in modo più specifico, termoterapia. La termoterapia consiste nell’applicare una fonte di calore che può essere la semplice, e sempre reperibile, borsa dell’acqua calda a cuscini specifici imbottiti di noccioli di ciliege o chicchi di riso riscaldabili in forno reperibili in erboristeria o nei negozi online. L’utilizzo del calore a scopo curativo è stato scoperto e adoperato già ai tempi degli antichi Egizi. Il suo effetto terapeutico è stato ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021) Posture scorrette, problemi di occlusione dentale o mandibolare, stress, sovraccarichi eccessivi, brusche variazioni di temperatura… Sono molteplici le cause del dolore. Soprattutto nei periodi di passaggio da una stagione all’altra i dolori cervicali possono essere causati da correnti d’aria fredda. Un buon rimedio per le cervicali è la terapia del, chiamata, in modo più specifico, termoterapia. La termoterapia consiste nell’applicare una fonte diche può essere la semplice, e sempre reperibile, borsa dell’acqua calda a cuscini specifici imbottiti di noccioli di ciliege o chicchi di riso riscaldabili in forno reperibili in erboristeria o nei negozi online. L’utilizzo dela scopo curativo è stato scoperto e adoperato già ai tempi degli antichi Egizi. Il suo effetto terapeutico è stato ...

