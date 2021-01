Scuola in Puglia, Emiliano prolunga dad alle superiori: novità anche per elementari e medie (Di sabato 16 gennaio 2021) Puglia Scuola Emiliano Ultime News – 16 gennaio 2021. Il presidente della Regione si appresta a varare una nuova ordinanza. alle elementari e medie ci sarà la didattica a distanza su richiesta. Il nuovo provvedimento che Emiliano si accinge ad emanare avrebbe la durata almeno di una settimana: «L’ISS chiede di mantenere inalterate le misure di contenimento». leggi anche l’articolo —> Un milione di vaccinati in Italia: per l’immunità di gregge ne servono 42 Scuola Puglia, Emiliano prolunga dad alle superiori: novità anche per elementari e medie «Verrà prorogata l’attuale didattica ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021)Ultime News – 16 gennaio 2021. Il presidente della Regione si appresta a varare una nuova ordinanza.ci sarà la didattica a distanza su richiesta. Il nuovo provvedimento chesi accinge ad emanare avrebbe la durata almeno di una settimana: «L’ISS chiede di mantenere inalterate le misure di contenimento». leggil’articolo —> Un milione di vaccinati in Italia: per l’immunità di gregge ne servono 42dadper«Verrà prorogata l’attuale didattica ...

news24_city : Scuola, ritorno in classe alle “superiori” rinviato di una settimana in Puglia - news24_city : Scuola, ritorno in classe alle “superiori” rinviato di una settimana in Puglia - chiarathecookie : raga qualcuno della puglia? sapete cosa dobbiamo fare lunedì per quanto riguarda la scuola? - Ilikepuglia : Scuola, in Puglia si va verso la proroga dell'ordinanza per un'altra settimana: superiori in Ddi al 100%… - princigallomich : PUGLIA VERSO NUOVA ORDINANZA SCUOLA, EMILIANO: “SUPERIORI IN DDI AL 100% PER UNA SETTIMANA, ELEMENTARI E MEDIE IN P… -