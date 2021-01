Neve sul Vesuvio, temperature in ulteriore calo (Di sabato 16 gennaio 2021) Prosegue l’ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane il Vesuvio innevato, cosi’ come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di maestrale, che soffia con raffiche di 45 chilometri all’ora; in nottata pero’ la colonnina di mercurio scenderà a zero a Napoli, e sottozero nelle zone collinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Prosegue l’ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane ilinnevato, cosi’ come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di maestrale, che soffia con raffiche di 45 chilometri all’ora; in nottata pero’ la colonnina di mercurio scenderà a zero a Napoli, e sottozero nelle zone collinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Neve sul #Vesuvio, temperature in ulteriore calo #ANSA - emergenzavvf : Proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco nei paesi della Carnia per sgomberare la neve sulle strade e sui tett… - emergenzavvf : Per la neve abbondante e il forte vento 5 persone, tra cui 2 bambini, in difficoltà nella propria auto a 1.000 mt d… - rep_napoli : Neve sul Vesuvio, temperature in ulteriore calo - guastellae : RT @Alberto63Al: Sulla strada di Smolenk ci sono foreste foreste foreste. Sulla strada di Smolenk ci sono pali pali pali sulla strada di Sm… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve sul Cronaca Meteo diretta - Neve sul Vesuvio : il paesaggio imbiancato. Video 3bmeteo Neve sul Vesuvio, temperature in ulteriore calo

Prosegue l’ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane il Vesuvio innevato, cosi’ come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di ...

Neve sul Vesuvio, le foto scattate dal golfo di Napoli. Allerta meteo in tutto il centro sud

Neve sul Vesuvio . Le foto del vulcano imbiancato dalla neve sono state condivise da migliaia di persone sui social . Un'ondata di maltempo sta ...

Prosegue l’ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane il Vesuvio innevato, cosi’ come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di ...Neve sul Vesuvio . Le foto del vulcano imbiancato dalla neve sono state condivise da migliaia di persone sui social . Un'ondata di maltempo sta ...