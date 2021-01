Matilde Brandi e Paolo Calissano, chi è il suo ex e perché è finita (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima di legarsi al suo ultimo compagno Marco Costantini, padre delle sue gemelle, Matilde Brandi è stata legata per circa un anno a Paolo Calissano, attore dal vissuto piuttosto inquieto. Secondo alcuni proprio la fine della relazione con la Brandi avrebbe causato la forte depressione dalla quale l’attore è uscito solo di recente. Lo ricordiamo come affascinante protagonista di Vivere, e poi come bellissimo antagonista in Vento di Ponente: nel 2002 Paolo Calissano fece battere il cuore a Matilde Brandi, all’epoca fidanzatissima che seppe conquistarlo a passi di danza. All’epoca la Brandi era prima ballerina nello show di Panariello Torno Sabato ed aveva già una relazione. La storia era però, evidentemente, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima di legarsi al suo ultimo compagno Marco Costantini, padre delle sue gemelle,è stata legata per circa un anno a, attore dal vissuto piuttosto inquieto. Secondo alcuni proprio la fine della relazione con laavrebbe causato la forte depressione dalla quale l’attore è uscito solo di recente. Lo ricordiamo come affascinante protagonista di Vivere, e poi come bellissimo antagonista in Vento di Ponente: nel 2002fece battere il cuore a, all’epoca fidanzatissima che seppe conquistarlo a passi di danza. All’epoca laera prima ballerina nello show di Panariello Torno Sabato ed aveva già una relazione. La storia era però, evidentemente, in ...

