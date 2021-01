Ligue 1, il PSG passa di misura sul campo dell’Angers. Decide Kurzawa (Di domenica 17 gennaio 2021) Vittoria di misura per il PSG, il club parigino si è imposto per 1-0 sul campo dell’Angers, decisivo il gol di Kurzawa al 70?. A secco sia Kean che Icardi, ma sono arrivati comunque tre punti importanti per l’undici allenato da Pochettino, il tecnico ha seguito la gara da casa perchè positivo al Covid-19. Con questo risultato il PSG va in testa alla Ligue 1 con 42 punti, ma la leadership potrebbe durare meno di ventiquattro ore, il Lione giocherà domani. L’Angers resta settimo con 30 punti. Foto: Twitter personale Kurzawa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Vittoria diper il PSG, il club parigino si è imposto per 1-0 sul, decisivo il gol dial 70?. A secco sia Kean che Icardi, ma sono arrivati comunque tre punti importanti per l’undici allenato da Pochettino, il tecnico ha seguito la gara da casa perchè positivo al Covid-19. Con questo risultato il PSG va in testa alla1 con 42 punti, ma la leadership potrebbe durare meno di ventiquattro ore, il Lione giocherà domani. L’Angers resta settimo con 30 punti. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

