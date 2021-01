La Pellegrini vince anche i 100 sl a Ginevra, Martinenghi sfiora il record italiano nei 50 rana (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuoto mondiale ricomincia in questo lungo weekend dalla Pro Series Usa di San Antonio e Richmond, e dal Challenge di Ginevra, dove gareggia un contingente italiano guidato da Federica Pellegrini. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuoto mondiale ricomincia in questo lungo weekend dalla Pro Series Usa di San Antonio e Richmond, e dal Challenge di, dove gareggia un contingenteguidato da Federica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini vince La Pellegrini vince anche i 100 sl a Ginevra, Martinenghi quasi record italiano La Gazzetta dello Sport Illuminazione al Parco di Serravalle. Ponzo Pellegrini: «Empoli a misura d’uomo e con più innovazione»

Con quasi 90 punti di illuminazione l’area verde è frequentata anche nelle ore serali lungo i vialetti. Arriveranno anche le telecamere per la videosorveglianza ...

Lazio-Roma 3-0: Luis Alberto e Immobile travolgono i giallorossi

La Lazio travolge 3-0 la Roma, vince il Derby e si rilancia in classifica. Decisiva la doppietta di Luis Alberto dopo il goal di Immobile.

Con quasi 90 punti di illuminazione l'area verde è frequentata anche nelle ore serali lungo i vialetti. Arriveranno anche le telecamere per la videosorveglianza ...La Lazio travolge 3-0 la Roma, vince il Derby e si rilancia in classifica. Decisiva la doppietta di Luis Alberto dopo il goal di Immobile.