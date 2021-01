Il Papu Gomez per Eriksen Atalanta e Inter fanno sul serio? Gira una voce clamorosa sugli scontenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il lungo tormentone Arek Milik (26) sembra arrivato a una svolta. Il Marsiglia, infatti, ha trovato l'accordo con l'attaccante polacco e lo ha convinto a sposare il progetto di Villas Boas. Ora il club francese deve trovare l'intesa con Aurelio De Laurentiis, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo la prima presenza. Un'operazione da 7 milioni di euro più 3 di bonus. Per incastrare tutti i pezzi del puzzle, però, Milik - in scadenza nel prossimo giugno - deve prima rinnovare col Napoli per due anni. Per la fumata bianca, che è nell'esse di tutti (del calciatore che rischia di perdersi l'Europeo, del Napoli che a giugno lo perde a zero), sembra mancare solo l'ok all'operazione di De Laurentiis. L', nonostante i problemi societari, lavora a fari spenti per il(33), ...