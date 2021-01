I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 16 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.310 nuovi casi positivi da coronavirus e 475 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.304 (59 in meno di ieri), di cui 2.520 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 16.310 nuovi casi positivi dae 475 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.304 (59 in meno di ieri), di cui 2.520 nei reparti di terapia intensiva

poliziadistato : #attentiallerruffe False mail comunicano un rimborso sulla bolletta della luce, ma l'invito a cliccare sul link è u… - reportrai3 : Dopo due mesi dall'introduzione dei test antigenici rapidi da oggi nel conteggio del bollettino nazionale saranno v… - ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - tax_tweet : Rubati all'Ema i dati sul vaccino: 'Manipolati e poi pubblicati per far crescere la sfiducia'