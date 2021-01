Governo: Orlando a Conte, ‘fiducia non basta, serve nuovo patto di legislatura’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “E’ evidente che si puo’ evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Perciò il tema che si porrà un minuto dopo la fiducia, se ci sarà, è consolidare la maggioranza, siglare un nuovo patto di legislatura e lavorare alla ricostruzione di un campo con le forze che hanno dato segnali ma che non si sono ancora sentite di fare questo passo, pur volendo prendere le distanze dalla destra sovranista”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “E’ evidente che si puo’ evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Perciò il tema che si porrà un minuto dopo la fiducia, se ci sarà, è consolidare la maggioranza, siglare undi legislatura e lavorare alla ricostruzione di un campo con le forze che hanno dato segnali ma che non si sono ancora sentite di fare questo passo, pur volendo prendere le distanze dalla destra sovranista”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

