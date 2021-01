GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia fingono o fanno sul serio? La loro antipatia reciproca sembra vera (Di sabato 16 gennaio 2021) Molto spesso si discute anche sui social sull’effettiva “veridicità” del Grande Fratello VIP, ovvero se una volta spente le telecamere ci siano davvero amicizie, amori, litigi e quant’altro. Ebbene, sembra proprio che le frizioni tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci non siano state montate ad arte per aumentare lo share, ma siano assolutamente reali. Come noto, fin dal primo momento l’opinionista dell’edizione attuale del GF Vip ha mostrato una certa insofferenza nei confronti della ex di Flavio Briatore. In particolare, la Elia ha sottolineato più volte l’atteggiamento della Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli (che oggi vive un flirt con Giulia Salemi, sempre dentro la Casa più spiata d’Italia, ndr), arrivando anche a definirla in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021) Molto spesso si discute anche sui social sull’effettiva “veridicità” del Grande Fratello VIP, ovvero se una volta spente le telecamere ci siano davvero amicizie, amori, litigi e quant’altro. Ebbene,proprio che le frizioni tranon siano state montate ad arte per aumentare lo share, ma siano assolutamente reali. Come noto, fin dal primo momento l’opinionista dell’edizione attuale del GF Vip ha mostrato una certa insofferenza nei confronti della ex di Flavio Briatore. In particolare, laha sottolineato più volte l’atteggiamento dellanei confronti di Pierpaolo Pretelli (che oggi vive un flirt con Giulia Salemi, sempre dentro la Casa più spiata d’Italia, ndr), arrivando anche a definirla in ...

