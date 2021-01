Francoforte, evacuato l'aeroporto. La polizia arresta 2 persone e fa brillare un bagaglio (Di sabato 16 gennaio 2021) Due persone sono state arrestate all'aeroporto di Francoforte, e un bagaglio sospetto in un terminal è stato fatto brillare dagli artificieri. La paura allo scalo tedesco era iniziata con la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Duesono statete all'di, e unsospetto in un terminal è stato fattodagli artificieri. La paura allo scalo tedesco era iniziata con la ...

RaiNews : Due persone che hanno lasciato una valigia incustodita sono state arrestate. Bloccati tutti i voli - occhio_notizie : Lo scalo aeroportuale tedesco è stato evacuato a seguito di un’operazione di Polizia per un'allarme bomba - news_mondo_h24 : Aeroporto di Francoforte evacuato per un allarme bomba - lucafaccio : Evacuato l'aeroporto di Francoforte a causa di un allarme bomba - ERivetta : Francoforte, evacuato l'aeroporto. 'Operazione di polizia in corso' -