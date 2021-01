Esclusiva: sorpresa Reggina, contatti con Iemmello (Di sabato 16 gennaio 2021) La Reggina vuole rinforzarsi e prendere un attaccante di assoluta qualità dopo l’addio a Lafferty e la probabile cessione di Vasic. A maggior ragione dopo gli infortuni muscolari che hanno mandato ko sia Rivas che Charpentier nella gara del pomeriggio contro il Lecce. Sono in corso contatti con Pietro Iemmello, attualmente in prestito al Las Palmas e in scadenza di contratto con il Benevento. Iemmello vuole tornare in Italia, ci sono stati sondaggi con Frosinone e Pescara ma la pista legata al club ciociaro è abbastanza complicata per i rapporti difficili tra i due club. Così si è inserita la Reggina, Iemmello è un profilo che piace molto e che Baroni conosce bene, i contatti sono in corso. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Lavuole rinforzarsi e prendere un attaccante di assoluta qualità dopo l’addio a Lafferty e la probabile cessione di Vasic. A maggior ragione dopo gli infortuni muscolari che hanno mandato ko sia Rivas che Charpentier nella gara del pomeriggio contro il Lecce. Sono in corsocon Pietro, attualmente in prestito al Las Palmas e in scadenza di contratto con il Benevento.vuole tornare in Italia, ci sono stati sondaggi con Frosinone e Pescara ma la pista legata al club ciociaro è abbastanza complicata per i rapporti difficili tra i due club. Così si è inserita laè un profilo che piace molto e che Baroni conosce bene, isono in corso. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex centrocampista bianconero e doppio ex della sfida col Genoa, Ruben Olivera, per parlare ...

