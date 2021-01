Cagliari-Milan, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Milan di Stefano Pioli fa visita al Cagliari per il posticipo della diciottesima giornata di campionato in programma lunedì 18 gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico della Sardegna Arena. I rossoneri dopo la vittoria contro il Torino hanno intenzione di continuare la striscia positiva per rimanere saldamente al primo posto in classifica. Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa domenica 17 gennaio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildi Stefanofa visita alper il posticipo della diciottesima giornata di campionato in programma lunedì 18 gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico della Sardegna Arena. I rossoneri dopo la vittoria contro il Torino hanno intenzione di continuare la striscia positiva per rimanere saldamente al primo posto in classifica.alla vigilia della gara, parlerà indomenica 17 gennaio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

