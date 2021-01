Arriva il freddo siberiano, nel weekend al Centro-Sud temperature giù di 15 gradi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Italia quasi tutta sottozero nel fine settimana. Secondo gli esperti del sito Ilmeteo.it l'ondata di freddo proveniente dalla Russia sta facendo scendere rapidamente i termometri in tutto il Paese, ma il calo sarà particolarmente sensibile al Centro-Sud con la colonnina di mercurio giù anche di 15 gradi rispetto ai giorni scorsi. In particolare, le temperature notturne faranno registrare valori sotto lo zero di 3-5 gradi in città come Padova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Catanzaro ma le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle Centro-meridionali. Il gran freddo si farà sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepire temperature inferiori di 4-6 ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Italia quasi tutta sottozero nel fine settimana. Secondo gli esperti del sito Ilmeteo.it l'ondata diproveniente dalla Russia sta facendo scendere rapidamente i termometri in tutto il Paese, ma il calo sarà particolarmente sensibile al-Sud con la colonnina di mercurio giù anche di 15rispetto ai giorni scorsi. In particolare, lenotturne faranno registrare valori sotto lo zero di 3-5in città come Padova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Catanzaro ma le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle-meridionali. Il gransi farà sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepireinferiori di 4-6 ...

