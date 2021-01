Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: l’annuncio spiazza tutti (Di sabato 16 gennaio 2021) Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: l’annuncio spizza l’intera Italia. La conduttrice conferma una notizia che ha a dir poco dell’incredibile. Adriana Volpe porta il suo ex compagno di trasmissione Giancarlo Magalli in tribunale. Il 73enne, come conferma la donna al Corriere della Sera, è stato denunciato per diffamazione: “Ogni pezzo della mia vita professionale è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021)spizza l’intera Italia. La conduttrice conferma una notizia che ha a dir poco dell’incredibile.porta il suo ex compagno di trasmissionein tribunale. Il 73enne, come conferma la donna al Corriere della Sera, è stato denunciato per diffamazione: “Ogni pezzo della mia vita professionale è L'articolo proviene da Inews.it.

GossipItalia3 : Adriana Volpe: «Ho denunciato Magalli, non lo perdono e aspetto giustizia» #gossipitalianews - machefredfa2 : RT @lusurpateur_: Ammetto che in questo spaventoso clima d’incertezza, dove ogni giorno ne succede una nuova, sapere che Adriana Volpe e Ma… - AvvMennillo : Adriana Volpe: «Magalli? L’ho denunciato, non lo perdono e aspetto giustizia» - lusurpateur_ : Ammetto che in questo spaventoso clima d’incertezza, dove ogni giorno ne succede una nuova, sapere che Adriana Volp… - zazoomblog : Adriana Volpe Non perdono Magalli aspetto giustizia- Non lo facccio per me ma.. - #Adriana #Volpe #perdono… -