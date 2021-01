Video: Devastante terremoto in Indonesia 6.2 gradi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un violento terremoto si è verificato questa notte intorno alle 2 (18:00 ora italiana) in Indonesia precisamente a Sulawesi. La scossa di 6.2 di magnitudo ha causato 35 vittime e almeno 600 feriti. Le vittime si sono registrate perlopiù nella città di Mamuju vicino all’epicentro a circa 6 chilometri. Il bilancio è provvisorio il numero è destinato a crescere come afferma il capo della Protezione civile locale Ali Rahman “Il bilancio potrebbe salire, ma speriamo di no”, molti dei morti sono sepolti dalle macerie“. Crollo ospedale e Hotel Il sisma ha causato diversi crolli tra cui un ospedale e un Hotel. Molte persone sono fuggite in strada e molti si trovano ancora intrappolati sotto le macerie. In un Video diffuso dalle agenzie locali si sente una voce di una ragazza rimasta sotto le macerie che grida aiuto, diverse immagini ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un violentosi è verificato questa notte intorno alle 2 (18:00 ora italiana) inprecisamente a Sulawesi. La scossa di 6.2 di magnitudo ha causato 35 vittime e almeno 600 feriti. Le vittime si sono registrate perlopiù nella città di Mamuju vicino all’epicentro a circa 6 chilometri. Il bilancio è provvisorio il numero è destinato a crescere come afferma il capo della Protezione civile locale Ali Rahman “Il bilancio potrebbe salire, ma speriamo di no”, molti dei morti sono sepolti dalle macerie“. Crollo ospedale e Hotel Il sisma ha causato diversi crolli tra cui un ospedale e un Hotel. Molte persone sono fuggite in strada e molti si trovano ancora intrappolati sotto le macerie. In undiffuso dalle agenzie locali si sente una voce di una ragazza rimasta sotto le macerie che grida aiuto, diverse immagini ...

Indonesia, terremoto devastante di 6.3° causa morti e crolli VIDEO

Un violento terremoto si è verificato questa notte intorno alle 2 (18:00 ora italiana) in Indonesia precisamente a Sulawesi. La scossa di 6.2 di magnitudo

Indonesia, terremoto di magnitudo 6,2 devasta l'isola di Sulawesi

Un violento terremoto si è verificato questa notte intorno alle 2 (18:00 ora italiana) in Indonesia precisamente a Sulawesi. La scossa di 6.2 di magnitudo