Quanto durerà il Covid? “Per sempre” è la risposta (Di venerdì 15 gennaio 2021) La domanda che tutti ci poniamo da ormai un anno, “Quanto durerà il Covid?”, ha trovato una risposta che, però, non ci rassicura. “Il Covid sarà in giro per sempre.… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) La domanda che tutti ci poniamo da ormai un anno, “il?”, ha trovato unache, però, non ci rassicura. “Ilsarà in giro per.… L'articolo proviene da MeteoWeek.

MeridionaleASud : RT @ilPortaborse_: Una fonte mi racconta che a Palazzo Chigi avrebbero trovato i 'responsabili'. Conte avrebbe i numeri per andare avanti s… - gianfavino : @chiadegli D’accordo, però sull altro piatto della bilancia c’è quanto modificato sul Recovery che il PD non aveva… - Paralume1 : RT @ilPortaborse_: Una fonte mi racconta che a Palazzo Chigi avrebbero trovato i 'responsabili'. Conte avrebbe i numeri per andare avanti s… - IlRisvPopolare : IL DITO NELLA PIAGA di Fabrizio Dassano Un gelido “gamelione” apre l’anno nuovo all’insegna dell’ormai certificato… - CostantiniAna : RT @fanpage: Il Covid durerà per sempre secondo quanto dichiara il Ceo di Moderna -