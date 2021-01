Nuovo DPCM, ecco il testo ufficiale con tutte le misure. In vigore fino al 5 marzo [PDF] (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Nuovo decreto della presidenza del Consiglio con le restrizioni anti contagio da Covid-19 che saranno in vigore da domani al 5 marzo. L'articolo Nuovo DPCM, ecco il testo ufficiale con tutte le misure. In vigore fino al 5 marzo PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ildecreto della presidenza del Consiglio con le restrizioni anti contagio da Covid-19 che saranno inda domani al 5. L'articoloilconle. Inal 5PDF .

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - fineparola : RT @RaiNews: #Conte ha firmato nuovo #dpcm. Nuove norme in vigore da domani al 5 marzo. Notizia in aggiornamento su - SurvisIt : RT @RaiNews: #Conte ha firmato nuovo #dpcm. Nuove norme in vigore da domani al 5 marzo. Notizia in aggiornamento su -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo Dpcm: palestre, piscine e cinema. Cosa possiamo fare dal 16 gennaio QUOTIDIANO.NET Nuovo dpcm, Fontana: «La Lombardia verso la zona rossa, è una punizione che non merita»

Lombardia quasi certamente in zona rossa. Lo ha annunciato a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza, il presidente della Regione Attilio Fontana, che, fermamente contrario alle nuove ...

Zaia la diretta : «Scenario non tranquillizzante, nelle Regioni confinanti crescono i contagi, noi in calo da 15 giorni»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 15 gennaio 2021, per tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto e la gestione della pandemia. Secondo il nuovo Dpcm, con la ...

Lombardia quasi certamente in zona rossa. Lo ha annunciato a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza, il presidente della Regione Attilio Fontana, che, fermamente contrario alle nuove ...Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 15 gennaio 2021, per tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto e la gestione della pandemia. Secondo il nuovo Dpcm, con la ...