Morto un senzatetto: dormiva in un ex ristorante alle porte di Latina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un uomo senza fissa dimora è stato trovato Morto oggi, 15 gennaio, nei locali di un ex ristorante in disuso alle porte della città. Si tratta di un cittadino di nazionalità indiana che aveva già gravi ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un uomo senza fissa dimora è stato trovatooggi, 15 gennaio, nei locali di un exin disusodella città. Si tratta di un cittadino di nazionalità indiana che aveva già gravi ...

Approvata una mozione per aprire i cancelli delle metropolitane di notte ai senzatetto che rischiano la vita a causa delle temperature sottozero ...

È morto un senzatetto indiano che aveva trovato riparo presso un ristorante in disuso a Borgo Piave, alle porte di Latina. Indaga la Polizia. «La situazione dell'uomo, gravata da problemi di salute, e ...

