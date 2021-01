Maestra no-mask licenziata da Miur/ In aula diceva "Virus non esiste, muoiono vecchi" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Maestra no-mask di Treviso licenziata da Miur: in aula diceva ai suoi alunni delle elementari "il Virus non esiste", decisione dopo protesta dei genitori Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)no-di Trevisoda: inai suoi alunni delle elementari "ilnon", decisione dopo protesta dei genitori

