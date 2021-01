Liam Neeson: "Ancora un paio di action movie e poi ho chiuso col genere" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Liam Neeson sente che potrebbe essere arrivato il momento di dire basta agli action movie, anche se si diverte troppo a battere attori che hanno la metà dei suoi anni. A quasi 69 anni, Liam Neeson sente che è giunto il momento di dire basta con gli action movie per dedicarsi ad altro. Dopo aver interpretato dozzine di pellicole di genere, diventando una vera e propria icona, l'età comincerebbe a farsi sentire. "Ho 68 anni e mezzo. 69 quest'anno. Ci sono Ancora un paio di action movie che girerò quest'anno, se l'emergenza sanitaria me lo permetterà, e poi credo di essere arrivato alla fine. A meno che prima non finisca su un deambulatore, ovviamente" ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021)sente che potrebbe essere arrivato il momento di dire basta agli, anche se si diverte troppo a battere attori che hanno la metà dei suoi anni. A quasi 69 anni,sente che è giunto il momento di dire basta con gliper dedicarsi ad altro. Dopo aver interpretato dozzine di pellicole di, diventando una vera e propria icona, l'età comincerebbe a farsi sentire. "Ho 68 anni e mezzo. 69 quest'anno. Ci sonoundiche girerò quest'anno, se l'emergenza sanitaria me lo permetterà, e poi credo di essere arrivato alla fine. A meno che prima non finisca su un deambulatore, ovviamente" ha dichiarato ...

cinefilosit : Star Wars: Liam Neeson ha ancora la spada laser di Qui-Gon Jinn #ILoveCinefilos - FilmNewsItaly : Liam Neeson si ritira dai film d’azione - GianlucaOdinson : Star Wars, Liam Neeson non aveva idea che il franchise fosse ancora così popolare - StarWarsAdd_Ita : Al The Late Late Show with James Corden Liam Neeson ha mostrato la sua spada laser, o meglio, quella di Qui-Gon Jin… - Genjuro75 : Liam Neeson conserva ancora la spada laser di Qui-Gon Jinn usata nella Minaccia fantasma -

Ultime Notizie dalla rete : Liam Neeson Star Wars, Liam Neeson non aveva idea che il franchise fosse ancora così popolare Everyeye Cinema Liam Neeson: "Ancora un paio di action movie e poi ho chiuso col genere"

Liam Neeson sente che potrebbe essere arrivato il momento di dire basta agli action movie, anche se si diverte troppo a battere attori che hanno la metà dei suoi anni. A quasi 69 anni, Liam Neeson sen ...

Star Wars: Liam Neeson ha ancora la spada laser di Qui-Gon Jinn

Ospite dello show di James Corden, Liam Neeson ha rivelato di avere ancora la spada laser sfoggiata da Qui-Gon Jinn di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma.

Liam Neeson sente che potrebbe essere arrivato il momento di dire basta agli action movie, anche se si diverte troppo a battere attori che hanno la metà dei suoi anni. A quasi 69 anni, Liam Neeson sen ...Ospite dello show di James Corden, Liam Neeson ha rivelato di avere ancora la spada laser sfoggiata da Qui-Gon Jinn di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma.