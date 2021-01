La chitarra anarchica dei New York Dolls

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sylvain Sylvain, chitarrista dei New, è morto all'età di 69 anni dopo una lunga malattia. Nato Sylvain Mizrahi il 14 febbraio 1951 in Egitto, è stato membro fondatore della band dal 1971 – che nel 1973 ha pubblicato il suo eponimo album di debutto, seguito l'anno seguente dal disco dal titolo Too much too soon, prima di sciogliersi nel 1976 e riunirsi nel 2004 – nel 2011 ha partecipato all'ultima prova sulla lunga distanza della formazione statunitense, Dancing …