Grande Fratello Vip, cast in crisi per il prolungamento del reality: sui social parte una protesta (Di venerdì 15 gennaio 2021) In queste ore è in atto una vera e propria protesta da parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip contro il programma. L’argomento che ha generato tanto sgomento risiede nella decisione di prolungare ulteriormente il reality show di circa tre settimane. Nel mese di novembre, infatti, Alfonso Signorini informò i vari protagonisti del fatto che il reality non sarebbe più terminato a dicembre, bensì a febbraio. Tutti rimasero scossi da questa notizia ma, a quanto pare, questa non è la decisione finale, in quanto il reality dovrebbe finire a fine febbraio. Il cast, però, è completamente in crisi, pertanto, i fan dei vari concorrenti hanno deciso di lanciare un hashtag su Twitter. L’ulteriore prolungamento del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) In queste ore è in atto una vera e propriadadei telespettatori delVip contro il programma. L’argomento che ha generato tanto sgomento risiede nella decisione di prolungare ulteriormente ilshow di circa tre settimane. Nel mese di novembre, infatti, Alfonso Signorini informò i vari protagonisti del fatto che ilnon sarebbe più terminato a dicembre, bensì a febbraio. Tutti rimasero scossi da questa notizia ma, a quanto pare, questa non è la decisione finale, in quanto ildovrebbe finire a fine febbraio. Il, però, è completamente in, pertanto, i fan dei vari concorrenti hanno deciso di lanciare un hashtag su Twitter. L’ulterioredel ...

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - spalletters : @Ariannatuttapan @bonanni_giulio Cosa non ti è chiaro del fatto che era una frase ironica? Hai interessi economici… - zorzidramaqueen : Fact: Carlotta Dell’Isola is the new Massimiliano Morra. Io manderei il loro chachet in beneficenza, sono pagati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "io sarei perfetta": siluro contro Antonella Elia, chi vuole farle il posto (e lo confessa a Signorini) Liberoquotidiano.it Grande Fratello Vip, Zorzi scopre il prolungamento: 'Non sanno quando è la finale'

Tommaso Zorzi dopo essere venuto a conoscenza di un nuovo prolungamento del GF Vip, ha sbottato: 'Non si può stare in un posto del genere'.

Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti potrebbe uscire dalla casa?

Il web ormai ha deciso: la prossima ad uscire dalla casa potrebbe essere proprio Cecilia Capriotti. La puntata andrà in onda Lunedì sera, 18 Gennaio. Pare ...

Tommaso Zorzi dopo essere venuto a conoscenza di un nuovo prolungamento del GF Vip, ha sbottato: 'Non si può stare in un posto del genere'.Il web ormai ha deciso: la prossima ad uscire dalla casa potrebbe essere proprio Cecilia Capriotti. La puntata andrà in onda Lunedì sera, 18 Gennaio. Pare ...