Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia: ecco cosa succede tra loro dietro le quinte del GF Vip (Di sabato 16 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia si sono scontrate parecchie volte durante questo GF Vip 5. L'opinionista è arrivata addirittura a dare della 'gatta in calore' alla gieffina. Ma questa antipatia è vera? Oppure è stata gonfiata a favore di share? Pare che sia tutto reale e che anche a telecamere spente le due non si sopportino. Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato che quando l'Elia arriva in studio saluta tutti gli eliminati tranne la sua nemica amatissima, che ricambia ignorandola. "Quello che accade durante i neri del GF Vip è una sorta di altro reality. Succedono molte cose, va in onda davvero un altro GF. Pupo ad esempio saluta con tanto affetto un'ex gieffina in particolare e parlo di Sonia Lorenzini. Non si salutano invece e non si guardano mai in faccia Elisabetta

