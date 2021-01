Eleonora Boi mostra la scollatura | “Occhi… di calcio” – FOTO

(Di venerdì 15 gennaio 2021)Boi è pronta ad andare in onda con un’altra puntata di Occhi di, ma prima siin unapiccantissima: supere sensualità ormai vanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

SebaMatiasC : @paoloangeloRF @Eleonora_Boi Occhio Forna, Danilo è uno violento. -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Boi

BlogLive.it

Eleonora Boi è pronta ad andare in onda con un'altra puntata di Occhi di calcio, ma prima si mostra in una foto piccantissima: super scollatura ...Quando sei all’estero, si sa, la prima cosa che manca dell’Italia è il cibo! Non fa eccezione Eleonora Boi: la giornalista sarda si trova negli Stati Uniti al fianco del compagno, il cestista Danilo G ...