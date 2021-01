Dito medio a La vita in diretta, Alberto Matano spiega cosa è successo durante il collegamento (Di venerdì 15 gennaio 2021) Imbarazzo durante la puntata de La vita in diretta andata in onda giovedì 14 gennaio. durante uno dei collegamenti esterni, l’inviata in collegamento con il conduttore Alberto Matano ha perso le staffe facendo un gestaccio all’indirizzo di ignoti: un Dito medio. Il tutto mentre Matano stava stava parlando del parroco di Scicli, in Sicilia, vaccinatosi contro il Covid-19 grazie al passaparola. Don Umberto Bonincontro, in un’intervista a un’emittente locale siciliana ha spiegato di essere stato contattato dal personale amministrativo dell’Asp di Ragusa per contribuire a utilizzare al più presto le fiale scongelate di vaccino, che altrimenti sarebbero andate perse, perché alcune persone in lista non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Imbarazzola puntata de Lainandata in onda giovedì 14 gennaio.uno dei collegamenti esterni, l’inviata incon il conduttoreha perso le staffe facendo un gestaccio all’indirizzo di ignoti: un. Il tutto mentrestava stava parlando del parroco di Scicli, in Sicilia, vaccinatosi contro il Covid-19 grazie al passaparola. Don Umberto Bonincontro, in un’intervista a un’emittente locale siciliana hato di essere stato contattato dal personale amministrativo dell’Asp di Ragusa per contribuire a utilizzare al più presto le fiale scongelate di vaccino, che altrimenti sarebbero andate perse, perché alcune persone in lista non si ...

