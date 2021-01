Cucchi, nel processo d’appello il pg chiede di aumentare a 13 anni la pena per i carabinieri condannati per omicidio preterintenzionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) aumentare a 13 anni la pena per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, già condannati in primo grado a 12 anni per la morte di Stefano Cucchi con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Condannare a 4 anni e 6 mesi il maresciallo Roberto Mandolini (3 anni e sei in primo grado) e assolvere da tutte le accuse Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni fece luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. Sono le richieste avanzate dal procuratore generale di Roma, Roberto Cavallone, nell’ambito del processo d’appello per il pestaggio costato la vita al giovane, arrestato il 15 ottobre 2009 e morto sette giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)a 13laper iAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, giàin primo grado a 12per la morte di Stefanocon l’accusa di. Condannare a 4e 6 mesi il maresciallo Roberto Mandolini (3e sei in primo grado) e assolvere da tutte le accuse Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni fece luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. Sono le richieste avanzate dal procuratore generale di Roma, Roberto Cavallone, nell’ambito delper il pestaggio costato la vita al giovane, arrestato il 15 ottobre 2009 e morto sette giorni ...

