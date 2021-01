Covid | Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne all' Europa

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il laboratorio americano dellaha avvertito che 'dalla prossima settimana' ci sarà un calo nelledi vaccini anti-in tutti i Paesi europei, in attesa di migliorare le proprie ...

Sono 50.280 i pugliesi vaccinati contro il Covid, secondo l'ultimo aggiornamento ... 67,4% delle 74.605 dosi Pfizer attualmente a disposizione. Non sono state ancora consegnante dosi del vaccino ...