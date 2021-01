Come trasformare Google Assistant in Super Saiyan (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto: Toei Animation)Grazie a un simpatico easter egg nascosto all’interno delle capacità di Google Assistant è possibile rivivere l’epico momento della prima trasformazione di Goku in Super Saiyan ogni volta che si vuole, con l’assistente vocale che interpreta, a suo modo, nel caratteristico urlo del protagonista della popolarissima serie Dragon Ball. A scoprire questa chicca è stato uno youtuber che ha poi caricato il video esplicativo (vedi sotto). Tutto è molto semplice, basta infatti chiedere a Google Assistant di traformarsi in Super Saiyan, in inglese: dunque si dovrà pronunciare la frase “Go Super Saiyan” e assistere alla breve ma notevole scenetta vocale con la voce sintetizzata monotona che si esibisce in ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto: Toei Animation)Grazie a un simpatico easter egg nascosto all’interno delle capacità diè possibile rivivere l’epico momento della prima trasformazione di Goku inogni volta che si vuole, con l’assistente vocale che interpreta, a suo modo, nel caratteristico urlo del protagonista della popolarissima serie Dragon Ball. A scoprire questa chicca è stato uno youtuber che ha poi caricato il video esplicativo (vedi sotto). Tutto è molto semplice, basta infatti chiedere adi traformarsi in, in inglese: dunque si dovrà pronunciare la frase “Go” e assistere alla breve ma notevole scenetta vocale con la voce sintetizzata monotona che si esibisce in ...

Simpatico easter egg nascosto in Google Assistant con la possibilità di rivivere lo storico momento in cui Goku si trasforma in Super Saiyan per la prima volta ...

Funky tomato: ecco come è finita (male) l’esperienza dei sughi anti-caporalato

Cosa è accaduto a Funky tomato, azienda che produce sughi con pomodori anti-caporalato? L'abbiamo chiesto ad alcuni dei diretti interessati ...

