Combinata Nordica | Val di Fiemme 2021 | dominio Riiber | Pittin rimonta nel fondo ed è 14°

Il norvegese Jarl Magnus Riiber vince la gara di Coppa del Mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme al termine di una super prova nel salto con gli sci, chiusa in testa, e a una 10 km di fondo in cui non ha fatto altro che gestire il proprio vantaggio. Il ventitreenne ottiene così la terza vittoria stagionale, mentre sono cinque i podi. A completare quello di oggi ci sono il finlandese Ilkka Herola e il tedesco Vinzenz Geiger sul gradino più basso. Strepitoso Alessandro Pittin, protagonista di una grande rimonta che dopo una deludente prima frazione l'ha portato a ridosso della top-10. L'azzurro di punta era trentasettesimo dopo la gara di salto con gli sci sul trampolino HS106, ma nei dieci km sugli sci nel fondo riesce a recuperare ben 1'13" nei ...

Il norvegese Jarl Magnus Riiber vince la gara di Coppa del Mondo di combinata nordica in Val di Fiemme al termine di una super prova nel salto con gli sci, chiusa in testa, e a una 10 km di fondo in c ...

Turbo Pittin recupera e chiude 14simo la Gundersen in Val di Fiemme. Riiber torna a vincere su Herola e Geiger

Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...

Il norvegese Jarl Magnus Riiber vince la gara di Coppa del Mondo di combinata nordica in Val di Fiemme al termine di una super prova nel salto con gli sci, chiusa in testa, e a una 10 km di fondo in c ...Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...