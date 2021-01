Chi era Franco, il fratello “ritrovato” di Giorgio Panariello (Di venerdì 15 gennaio 2021) Franco, il fratello di Giorgio Panariello è il protagonista dell’ultimo libro dell’attore toscano “Io Sono Mio fratello“, pubblicato per Edizioni Mondadori. Lo showman fiorentino sviluppa in 168 pagine il rapporto con “Franchino“, venuto a mancare nel 2011 a causa di un arresto cardiaco. Franco nasce nel 1961 a distanza di un anno dal fratello Giorgio: la giovane madre non riuscendo a prendersi i cura di entrambi i bambini, decise di affidare il secondogenito a un collegio. Nell’adolescenza venne adottato da una famiglia benestante nella quale si generarono problemi e incomprensioni che portarono al termine dell’adozione. Franco, la storia del fratello di Panariello nell’ultimo libro dell’attore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021), ildiè il protagonista dell’ultimo libro dell’attore toscano “Io Sono Mio“, pubblicato per Edizioni Mondadori. Lo showman fiorentino sviluppa in 168 pagine il rapporto con “Franchino“, venuto a mancare nel 2011 a causa di un arresto cardiaco.nasce nel 1961 a distanza di un anno dal: la giovane madre non riuscendo a prendersi i cura di entrambi i bambini, decise di affidare il secondogenito a un collegio. Nell’adolescenza venne adottato da una famiglia benestante nella quale si generarono problemi e incomprensioni che portarono al termine dell’adozione., la storia deldinell’ultimo libro dell’attore ...

