Carlo Di Francesco | chi è il giovane fidanzato di Fiorella Mannoia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021)ha 63 anni ed ha unmolto piùdi lei che si chiamaDie non è proprio un signor “nessuno”: oltre ad essere stato per qualche anno un severo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, è un polistrumentista di enorme successo che ha curato insieme alla sua compagna i suoi album che contengono canzoni di enorme successo. Nato ad Avezzano (l’Aquila) nel 1980,Diè noto per essere uno degli insegnati della scuola diAmici, ma è soprattutto un musicista talentuoso specializzato in percussioni. Nel 2017 è balzato alle cronache dopo che la famosa cantante, di 26 anni più grande di lui, ha ufficializzato la loro relazione. A 18 ...