Calciomercato Milan/ Oggi visite per Meitè. Tomori nel mirino ma Lampard... (Di venerdì 15 gennaio 2021) Calciomercato Milan: le ultime news sulle mosse dei rossoneri. Giorno di visite per l'ex Torino Meitè. Diavolo sulle tracce di Tomori, ma l'affare con il Chelsea... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021): le ultime news sulle mosse dei rossoneri. Giorno diper l'ex Torino. Diavolo sulle tracce di, ma l'affare con il Chelsea...

DiMarzio : #Milan, si spinge per #Tomori del #Chelsea. Continuano le valutazioni su #Mandzukic | #Calciomercato - Glongari : #Milan per l’attacco spunta l’idea #Mandzukic profilo valutato dai rossoneri per completare il reparto @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, è fatta per #Meite: - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan-Simakan: il giocatore ha garantito fedeltà ai rossoneri nonostante le voci sul Lipsia - infoitsport : Calciomercato Milan – Piano Scudetto: nuovi acquisti per resistere in vetta -