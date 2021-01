Auto elettriche - Alibaba e Saic creano il marchio IM (Di venerdì 15 gennaio 2021) IM (Zhiji Motors in cinese), marchio della Saic creato attraverso una joint venture con il gigante digitale Alibaba, ha svelato le prime immagini dei suoi modelli d'esordio. Il brand punta al settore delle elettriche premium e debutterà con una berlina e di una Suv: la prima sarà presentata in forma definitiva al Salone di Shanghai, mentre per il modello a ruote alte sarà necessario attendere il 2022. Nei piani è previsto anche l'arrivo di una terza vettura, della quale però non si conoscono ancora i dettagli. Doppio display da 39 e 12,8 pollici. Il linguaggio stilistico è ricco di spunti personali e a rendere subito riconoscibili le vetture sono i gruppi ottici Matrix Led, dalle forme complesse e aggressive. In particolare, sulla berlina spicca la scelta del tetto a contrasto e di un taglio distintivo della linea di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021) IM (Zhiji Motors in cinese),dellacreato attraverso una joint venture con il gigante digitale, ha svelato le prime immagini dei suoi modelli d'esordio. Il brand punta al settore dellepremium e debutterà con una berlina e di una Suv: la prima sarà presentata in forma definitiva al Salone di Shanghai, mentre per il modello a ruote alte sarà necessario attendere il 2022. Nei piani è previsto anche l'arrivo di una terza vettura, della quale però non si conoscono ancora i dettagli. Doppio display da 39 e 12,8 pollici. Il linguaggio stilistico è ricco di spunti personali e a rendere subito riconoscibili le vetture sono i gruppi ottici Matrix Led, dalle forme complesse e aggressive. In particolare, sulla berlina spicca la scelta del tetto a contrasto e di un taglio distintivo della linea di ...

